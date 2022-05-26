На какие выплаты имеют право военнослужащие: порядок начисления и получения средств

Военнослужащие всех структур сил обороны защищающих нашу страну имеют право получать ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. Как рассчитывается дополнительная помощь, как получить средства, когда производятся выплаты, что делать если деньги не получены, — объяснил министр обороны Украины Алексей Резников

Военнослужащие, защищающие нашу страну, имеют право на ежемесячное денежное обеспечение, а также на дополнительное денежное вознаграждение. О каких суммах идет речь, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, денежные выплаты военных сейчас состоят из двух частей:

ежемесячного денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д.

дополнительного денежного вознаграждения, установленного по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.

Как рассчитывается дополнительная помощь?

военнослужащим, непосредственно не вовлеченных в ведение боевых действий, будут начислять дополнительную помощь за каждый день такой службы из расчета 30 тыс. грн в месяц (приблизительно 1000 грн в день);

военные, участвующие в боях, будут получать около 3000 грн. в день (из расчета 100 тыс. грн. в месяц).

Как определяется количество дней, которые военнослужащий находился в бою или выполнял боевые задания?

Количество дней определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны.

Как получить деньги?

В финансовую службу своей воинской части нужно предоставить реквизиты своего счета. Если речь идет об ВСУ, военная часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного довольствия. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги, после чего воинская часть зачисляет средства непосредственно на банковскую карту военнослужащему.

В каком банке должен быть отрыт счет?

Открыть счет можно в любом банке.

Когда производят выплаты?

Выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий. Выплачиваются деньги двумя частями:

в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;

во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения (за военное положение и боевые).

Что делать если деньги не получили?

Обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. Можно также обратиться в финансовую службу вашей части.

Если по вашему мнению вопрос не решился, нужно позвонить по горячей линии департамента финансов Министерства обороны по номеру: (044) 271-35-59 (пн-пт с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 – обеденный перерыв).

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