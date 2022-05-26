На какие выплаты имеют право военнослужащие: порядок начисления и получения средств

Военнослужащие всех структур сил обороны защищающих нашу страну имеют право получать ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. Как рассчитывается дополнительная помощь, как получить средства, когда производятся выплаты, что делать если деньги не получены, — объяснил министр обороны Украины Алексей Резников
Военнослужащие, защищающие нашу страну, имеют право на ежемесячное денежное обеспечение, а также на дополнительное денежное вознаграждение. О каких суммах идет речь, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, денежные выплаты военных сейчас состоят из двух частей:
- ежемесячного денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д.
- дополнительного денежного вознаграждения, установленного по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.
Как рассчитывается дополнительная помощь?
- военнослужащим, непосредственно не вовлеченных в ведение боевых действий, будут начислять дополнительную помощь за каждый день такой службы из расчета 30 тыс. грн в месяц (приблизительно 1000 грн в день);
- военные, участвующие в боях, будут получать около 3000 грн. в день (из расчета 100 тыс. грн. в месяц).
Как определяется количество дней, которые военнослужащий находился в бою или выполнял боевые задания?
Количество дней определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны.
Как получить деньги?
В финансовую службу своей воинской части нужно предоставить реквизиты своего счета. Если речь идет об ВСУ, военная часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного довольствия. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги, после чего воинская часть зачисляет средства непосредственно на банковскую карту военнослужащему.
В каком банке должен быть отрыт счет?
Открыть счет можно в любом банке.
Когда производят выплаты?
Выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий. Выплачиваются деньги двумя частями:
- в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
- во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения (за военное положение и боевые).
Что делать если деньги не получили?
- Обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. Можно также обратиться в финансовую службу вашей части.
- Если по вашему мнению вопрос не решился, нужно позвонить по горячей линии департамента финансов Министерства обороны по номеру: (044) 271-35-59 (пн-пт с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 – обеденный перерыв).
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