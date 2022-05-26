На які виплати мають право військовослужбовці: порядок нарахування та отримання коштів

На які виплати мають право військовослужбовці: порядок нарахування та отримання коштів

Військовослужбовці усіх структур сил оборони які захищають нашу країну мають право отримувати щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду. Як розраховується додаткова допомога, як отримати кошти, коли здійснюються виплати, що робити якщо гроші не отримані,- пояснив міністр оборони України Олексій Резніков

Військовослужбовці, які наразі захищають нашу країну, мають право на щомісячне грошове забезпечення, а також на додаткову грошову винагороду. Про які суми йдеться, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова грошові виплати військових наразі складаються з двох частин:

щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо,

додаткової грошової винагороди, яка встановлена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану.

Як розраховується додаткова допомога?

військовослужбовцям, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, нараховуватимуть додаткову допомогу за кожен день такої служби з розрахунку 30 тис. грн на місяць (приблизно 1000 грн на день);

військові, які беруть участь у боях, отримуватимуть близько 3000 грн на день (з розрахунку 100 тис. грн на місяць).

Яким чином визначається кількість днів, які військовослужбовець перебував у бою чи виконував бойові завдання?

Кількість днів визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Як отримати кошти?

До фінансової служби своєї військової частини потрібно надати реквізити свого рахунку. Якщо йдеться про ЗСУ, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші, після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо на банківську картку військовослужбовцю.

В якому банку має бути відритим рахунок?

Відкрити рахунок можна у будь-якому банку.

Коли здійснюють виплати?

Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Виплачуються гроші двома частинами:

у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів;

у другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди (за воєнний стан та бойові).

Що робити, якщо гроші не отримали?

Звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. Можна також звернутися до фінансової служби вашої частини.

Якщо на вашу думку питання не вирішилось, потрібно зателефонувати на гарячу лінію департаменту фінансів Міністерства оборони за номером: (044) 271-35-59 (пн-пт з 9.00 до 16.00, з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).

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