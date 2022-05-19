Могут ли военнослужащие уволиться со службы во время военного положения

В силу каких обстоятельств военнослужащие, подписавшие контракт, кадровые военные, мобилизованные резервисты могут уволиться со службы во время действия военного положения, об этом рассказывают эксперты Центра безвозмездной правовой помощи.

Наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.

Уволиться со службы имеют право военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.

Наличие заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Среди таких семейных обстоятельств есть:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка с определенными тяжелыми поражениями и болезнями, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

наличие жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

беременность военнослужащего женщины;