Могут ли военнослужащие уволиться со службы во время военного положения

В силу каких обстоятельств военнослужащие, подписавшие контракт, кадровые военные, мобилизованные резервисты могут уволиться со службы во время действия военного положения, об этом рассказывают эксперты Центра безвозмездной правовой помощи.
Военнослужащие, служащие по контракту, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, могут уволиться с военной службы по следующим основаниям
-
Достижение предельного возраста нахождения на военной службе.
-
Наличие заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.
-
Вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания.
-
Уволиться со службы имеют право военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
-
Наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.
Среди таких семейных обстоятельств есть:
-
воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
-
воспитание ребенка с определенными тяжелыми поражениями и болезнями, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти;
-
необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
-
наличие жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
-
необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
-
необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
-
необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
-
беременность военнослужащего женщины;
-
пребывания военнослужащего-женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.
Также, согласно Закону, в условиях военного положения могут расторгнуть контракт с Вооруженными Силами Украины по собственному желанию военнослужащие из числа иностранцев и лиц без гражданства.
Причины по которым военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, могут уволиться с военной службы
-
при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
-
по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
-
в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы.
При увольнении военнослужащий должен предоставить рапорт, в котором указывается основание увольнения, и документы, подтверждающие ее.
Порядок и сроки рассмотрения рапорта на увольнение по семейным обстоятельствам военнослужащего срочной службы
- Командир воинской части обязан направить в трехдневный срок в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства семьи военнослужащего запрос для проверки его семейного положения.
- Руководитель районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, получив документы о досрочном увольнении в запас, назначает комиссию, проверяющую в десятидневный срок семейное положение родственников военнослужащего. По результатам проверки составляется акт обследования, который направляется на рассмотрение руководителю областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан в трехдневный срок рассмотреть документы о досрочном увольнении военнослужащего из срочной воинской службы и при наличии законных оснований прислать их командиру воинской части, где проходит службу военнослужащий.
- В случае отсутствия законных оснований для досрочного увольнения военнослужащего из срочной военной службы по семейным обстоятельствам руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предоставляет заявителю ответ о причинах отказа и уведомляет командира воинской части, где проходит службу военнослужащий.
Читайте также:
Кого из мужчин могут освободить от мобилизации: зарегистрирован новый законопроект
Мобилизация в Украине: какие виды повесток и где их могут вручать