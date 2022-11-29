Україна отримає від Іспанії додаткові системи ППО та генератори – Кулеба

Голова іспанського МЗС підтвердив, що буде доставлено більше вантажів.

Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив передавання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, а також генераторів.

Про це очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Мережі за підсумками зустрічі з іспанським колегою 29 листопада.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою, справжнім другом України Хосе Мануелем Альбаресом. Вдячний за надання систем ППО та генераторів. Він підтвердив, що буде доставлено більше вантажів", – йдеться в заяві Кулеби.

Він додав, що обговорив з іспанським міністром імплементацію українською формули миру, оголошеної президентом Володимиром Зеленським на саміті G20.

Нагадаємо, що в жовтні Іспанія передала Україні чотири системи ППО Hawk у відповідь на прохання держави на шостому засіданні у форматі "Рамштайн".

Зауважимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в Альянсі тривають дискусії про передавання Україні ЗРК Patriot. Остаточного рішення ще немає.

Водночас прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв збільшити військову підтримку України від нового року, зокрема це стосується систем ППО.

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