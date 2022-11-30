Шольц пообіцяв ще більше Gepard для України

Політик також заявив про значний вплив наданих Німеччиною засобів ППО та артилерії на здатність України гарантувати власний суверенітет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри своєї держави продовжувати постачання Україні зенітних установок Gepard та роботу над цим питанням.

Про це канцлер ФРН сказав на пресконференції 29 листопада, повідомляє CNN.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України – ред.) цю дуже ефективну систему (Gepard – ред.)", – сказав Шольц.

Також читайте Польский премʼєр знову закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot

Він також засудив обстріли України, що тривають, та запевнив державу в подальшій допомозі, повідомив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

"Український президент висловив подяку за всебічну підтримку Німеччини як у грошовому еквіваленті, так і в плані постачань зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже значний вплив на здатність України гарантувати власну цілісність і суверенітет", – заявив канцлер Німеччини журналістам.

Зауважимо, що згідно з даними на кінець жовтня, Німеччина передала Україні 30 систем Gepard.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 29 листопада телефонну розмову з Шольцом, у якій подякував за підтримку ініціативи #GrainfromUkraine. Сторони обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору.

Зауважимо, раніше Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною, і – що Москва не повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Штайнмаєр обурений закликами до перемир'я України з Росією

Читайте також: