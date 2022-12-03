Путин посетит Донбасс — Песков

Спикер кремлевского дактатора не назвал дату визита, но упомянул о мобилизации.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о планах главы государства Владимира Путина "со временем посетит Донбасс".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Путин со временем посетит Донбасс", – коротко проинформировал рупор Кремля.

В то же время, он не указал никаких деталей или дат визита диктатора на временно захваченные территории.

Песков также заявил, что мобилизация в России якобы завершена, и российские власти не будут сообщать никакой дополнительной информации.

Напомним, российские войска продолжат наступать на Донбассе, чтобы выполнить приказ президента Путина о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Оккупанты посылают вперед мобилизованных, за которыми следуют выведенные из-под Херсона боеспособные части, кадыровцы и наемники ЧВК "Вагнер".

Политическую цель по захвату Донетчины оккупанты пытаются выполнить в районе Бахмута, пояснил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он убежден в грядущем поражении врага.

Почему россияне отступают из Запорожья и уперлись в Бахмут Донецкой области - Дмитрий Снегирев

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