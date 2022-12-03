Путін згодом відвідає Донбас – Пєсков

Речник кремлівського дактатора не назвав дату візиту, але згадав про мобілізацію.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про плани глави держави Володимира Путіна "згодом відвідати Донбас".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Путін згодом відвідає Донбас", – коротко поінформував рупор Кремля.

Водночас він не вказав жодних деталей або дат візиту диктатора на тимчасово захоплені території.

Пєсков також заявив, що мобілізація в Росії начебто завершена, і російська влада не повідомлятиме жодної додаткової інформації.

Нагадаємо, російські війська продовжать наступати на Донбасі, щоб виконати наказ президента Путіна про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров. Окупанти посилають уперед мобілізованих, за якими йдуть виведені з-під Херсона боєздатні частини, кадировці та найманці ПВК "Вагнер".

Політичну мету щодо захоплення Донеччини окупанти наразі намагаються виконати в районі Бахмута, пояснив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він переконаний у майбутній поразці ворога.

Чому росіяни відступають із Запоріжжя та вперлися в Бахмут на Донеччині - Дмитро Снєгирьов

Читайте також: