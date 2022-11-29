Словакия передала Украине 30 БМП1

Боевые машины пехоты были переданы на основании соглашения с Германией.
Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.
"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", — говорится в сообщении.
Военная помощь Украине
С началом полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.
17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительные материалы на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.
Великобритания подтвердила предоставление украинской армии ракет Brimstone.
Читайте также:
- Германия создаст в Словакии центр по ремонту оружия, поставляемого Украине
- Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи: подводные дроны и мобильные лаборатории
- Пионтковский заявил, что США не спешат давать Украине ATACMS ради управляемого распада РФ