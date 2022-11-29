Словакия передала Украине 30 БМП1

Боевые машины пехоты были переданы на основании соглашения с Германией.

Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", — говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

С началом полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительные материалы на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

Великобритания подтвердила предоставление украинской армии ракет Brimstone.

Читайте также: