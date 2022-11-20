Франция передала Украине системы Crotale и LRU для защиты неба

Украина получила от Франции зенитные системы и системы залпового огня.

Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, пишет BFMTV.

Также, по его словам, Украина просила предоставить радиолокационные станции и этот запрос еще рассматривают. Он отметил, что общий объем французской военной помощи Украине достиг 550 млн евро.

Франция также присоединится к центру обслуживания военной техники для Украины в Словакии.

Себастьян Лекорню рассказал, что во Франции уже прошли обучение 400 украинских военных – тех, кто будет работать с переданными системами, и эта деятельность продолжится в рамках миссии ЕС.

"Наша начальная цель – научить 2000 человек из общих 15 000, как предложили на уровне ЕС. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на системах, которые мы предоставляем", — отметил Лекорню.

Crotale – французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Дальность поражения: 500-10000 м, высота поражения: до 6000 м.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры развернули программы военной помощи Украине.

Так, США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которое используется на войне.

Нидерланды выделят более 25 млн. евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

А в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев сообщил, что Украина получит новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

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