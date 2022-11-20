Франція передала Україні системи Crotale та LRU для захисту неба

Україна отримала від Франції зенітні системи та системи залпового вогню.

Франція передала Україні два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, пише BFMTV.

Також, за його словами, Україна просила надати радіолокаційні станції і цей запит ще розглядають. Він зазначив, що загальний обсяг французької військової допомоги Україні досягнув 550 млн євро.

Франція також долучиться до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині.

Себастьян Лекорню розповів, що у Франції вже пройшли навчання 400 українських військових – тих, які будуть працювати з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС.

"Наша початкова мета – навчити 2000 осіб із загальних 15 000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо", - зазначив Лекорню.

Crotale – французький зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Дальність ураження: 500−10 000 м, висота ураження: до 6000 м.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери розгорнули програми військової допомоги Україні.

Так, США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується на війні.

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

А у Литві підтвердили передавання Україні ще 12 бронетранспортерів М113.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва повідомив, що Україна отримає новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів.

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