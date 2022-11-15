Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту зброї, яку постачають Україні

У Берліні також планують навчати українських військових.

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується на війні проти російської агресії. Основну увагу приділять німецьким гаубицям Pzh 2000, пише видання Reuters.

Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, пише Reuters.

"Ми досягли угоди, і робота може початися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено, могло бути відремонтовано після виходу з бою", - заявила вона на зустріч зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Також, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько п'яти тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.

Військова допомога Україні

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Фінансування скерують на забезпечення українських військових пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засобами для боротьби з безпілотниками.

У понеділок, 14 листопада, в Литві підтвердили передавання Україні ще 12 бронетранспортерів М113.

Днями також стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.

У четвер, 10 листопада, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорив із президентом України Володимиром Зеленським заяви РФ про відступ із Херсона і запевнив у подальшій підтримці України, зокрема пообіцяв зброю та амуніцію для військових.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні близько 400 млн доларів США додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

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