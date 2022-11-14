Канада надасть Україні ще $400 млн військової допомоги і запровадить нові санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті прем’єра Канади.

Також зазначається, що ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

"Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для підтримки України та притягнення Росії до відповідальності. Сьогодні на Саміті G20 на Балі прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Канада надасть додаткову військову допомогу Україні у розмірі $500 млн, щоб допомогти Збройним Силам України захистити свою країну від жорстокого і невиправданого вторгнення Росії" - йдеться у повідомленні.

Канада також запроваджує додаткові санкції проти росіян. Ці санкції спрямовані проти 23 представників російських органів правосуддя та безпеки, включаючи поліцейських та слідчих, прокурорів, суддів та працівників в'язниць, які причетні до грубих та систематичних порушень прав людини стосовно лідерів російської опозиції.

Військова допомога від партнерів для України

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Фінансування скерують на забезпечення українських військових пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з безпілотниками.

У понеділок, 14 листопада, у Литві підтвердили передавання Україні ще 12 бронетранспортерів М113.

Днями також стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями.

У четвер, 10 листопада, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорив з президентом України Володимиром Зеленським заяви РФ про відступ з Херсона і запевнив у подальшій підтримці України, зокрема пообіцяв зброю та амуніцію для військових.

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