Канада предоставит Украине еще $400 млн военной помощи и введет новые санкции против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

Об этом говорится на сайте премьера Канады.

Также отмечается, что эти средства будут использованы для закупки военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также горючего и лекарств.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на Саммите G20 на Бали премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере $500 млн, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России", — говорится в сообщении.

Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности, включая полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Военная помощь от партнеров для Украины

Нидерланды выделят более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины. Финансирование будет направлено на обеспечение украинских военных пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средствами для борьбы с беспилотниками.

В понедельник, 14 ноября, в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.

На днях также стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

В четверг, 10 ноября, премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления РФ об отступлении из Херсона и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности, пообещал оружие и амуницию для военных.

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