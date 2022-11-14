Канада предоставит Украине еще $400 млн военной помощи и введет новые санкции против РФ

Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.
Об этом говорится на сайте премьера Канады.
Также отмечается, что эти средства будут использованы для закупки военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также горючего и лекарств.
"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на Саммите G20 на Бали премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере $500 млн, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России", — говорится в сообщении.
Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности, включая полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
Военная помощь от партнеров для Украины
Нидерланды выделят более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины. Финансирование будет направлено на обеспечение украинских военных пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средствами для борьбы с беспилотниками.
В понедельник, 14 ноября, в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.
На днях также стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
В четверг, 10 ноября, премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления РФ об отступлении из Херсона и заверил в дальнейшей поддержке Украины, в частности, пообещал оружие и амуницию для военных.
Читайте также:
- Саммит G20: Байден встретился с Си Цзиньпином (видео)
- Канада ввела санкции против телеканала "Звезда" и 34 российских пропагандистов
- Трюдо заявил, что Канада введет санкции против Москвы из-за "референдума" в Украине