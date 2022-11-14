Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров

Власти Литвы передали Украине еще 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 – с минометами 120-мм калибра и боеприпасы.

Об этом в Twitter сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Дополнительная военная поддержка из Литвы достигла своего пункта назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц 120-мм самоходных минометов и 2 единицы с системами управления огнем) и боеприпасы. Литва выполняет свои обязательства и сейчас в Украину отправлено 62 М113 разного назначения", – говорится в сообщении.

Военная помощь от Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.

Также стало известно, что Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS. К этому Литва обратилась в США с просьбой продать ей системы HIMARS, а также всевозможные боеприпасы к ним.

В Литве люди собрали $250 тыс. на морской дрон в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников в Украине.

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