Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів

Влада Литви передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, з яких 10 – з мінометами 120-мм калібру, та боєприпаси.

Про це у Twitter повідомив очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Додаткова військова підтримка з Литви досягла свого пункту призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці із системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов'язання і наразі до України відправлено 62 М113 різного призначення", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога від Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України. До пакету допомоги увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні.

Також стало відомо, що Держдеп США погодив продаж Литві систем HIMARS. До цього Литва звернулась до США з проханням продати їй системи HIMARS, а також різноманітні боєприпаси до них.

У Литві люди зібрали $250 тис. на морський дрон у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників в Україні.

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