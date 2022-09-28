Трюдо заявив, що Канада запровадить санкції проти Москви через "референдуми" в Україні

У Росії заявили про закінення "референдумів" про входження окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а більшість населення ніби-то підтримали це.

Саме через проведення псевдореферендумів в окупованих українських регіонах Канада має намір запровадити нові санкції проти агресорки Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Reuters.

"Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету, і які поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття в Україні, що триває", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що Канада не визнає результатів фіктивних референдумів або спроб Росії незаконно анексувати українські території.

"Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету, і які поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття в Україні, що триває", - зауважив він.

Як повідомлялося, р осійські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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