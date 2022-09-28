В Україні стрімко дорожчає морква: які ціни

В Україні триває здорожчання моркви.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що дощова погода, яка зберігається майже на всій території України, не дозволяє виробникам продовжити збирання овочів, зокрема і моркви, що сприяє подальшому зростанню цін. Ця ситуація є нетиповою, оскільки у вересні, як правило, пропозиція української овочевої продукції на ринку досягає своїх максимальних значень, а ціни залишаються досить низькими.

У ситуації, що склалася, українським фермерам вдається вже другий тиждень поспіль підвищувати ціни на моркву. Так, сьогодні морква надходить у продаж по 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Такі високі ціни на моркву, ключові гравці ринку пов'язують із суттєвим скороченням виробництва. Як підсумок, наразі більшість фермерів уже заявили про рішення закладати якісну продукцію на зберігання, через що пропозиція цієї продукції на ринку дещо скоротилася.

Таким чином сьогодні морква в Україні вже коштує в середньому в 3,2 рази дорожче, ніж у другій половині вересня 2021 року.

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Нагадаємо, раніше Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в серпні. Зазначається, що на українських ринках і в магазинах найбільше додали в ціні яйця, цукор, сало та м'ясо. Водночас буряк, картопля та морква навпаки подешевшали.