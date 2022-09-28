На Донеччині в результаті ворожих обстрілів загинуло 5 мирних жителів

За вчора в результаті обстрілів загинули 5 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: четверо у Курахівці та одного у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав він.

Нагадаємо, 27 вересня Росія чотирма ракетами вдарила по Харкову. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас стало відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта. У кількох районах міста зникло світло.

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