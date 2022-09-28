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На Донетчине в результате вражеских обстрелов погибли 5 мирных жителей

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На Донетчине в результате вражеских обстрелов погибли 5 мирных жителей

Фото: МВД Донецкой области

На Донетчине российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты.

За вчера в результате обстрелов погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: четверо в Кураховке и одного в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — написал он.

Напомним, 27 сентября Россия четырьмя ракетами ударила по Харькову. По предварительным данным, никто не пострадал. В то же время, стало известно о повреждении инфраструктурного объекта. В нескольких районах города исчез свет.

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