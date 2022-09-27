Росія "намалювала" результати своїх "референдумів" у чотирьох областях України

Російські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах", які загарбники провели в захоплених районах Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини.

Як і очікувалося, Росія "намалювала", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

Результати окупаційних "референдумів" проголосили виборчкоми загарбників.

Так, за підрахунками 100% бюлетенів, 93% виборців із тимчасово окупованої території Запорізької області "проголосували" за "входження" регіону до складу Росії, заявила голова "виборчої комісії" регіону Галина Катющенко.

Також у Росії вигадали, що "входження" Херсонської області до складу країни-агресорки "підтримали" 87,05% виборців за підсумками підрахунку 100% голосів, повідомив "виборчком".

За "входження" окупованої Луганської області до складу Росії на "референдумі" після оброблення 100% протоколів "проголосували" 98,42% виборців, заявили в "ЦВК ЛНР".

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник поспішив заявити, що 28 вересня підготує "документ" для президента Володимира Путіна щодо входження окупованого регіону до складу Росії.

Щось недопрацьовують окупанти і колаборанти на Донеччині. Так, там оголосили проміжний підсумок "голосування": опрацьовано 31,74% бюлетенів, і за "приєднання" регіону до РФ "висловилися" 93,95%.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв уже встиг привітати підсумки "референдумів" на захоплених територіях України фразою: "Ласкаво просимо додому, до Росії!".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, під час свого звернення 30 вересня Путін може оголосити про "приєднання" захоплених територій України до складу РФ.

Зауважимо, Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні.

ООН візьметься за Росію через псевдореферендуми на окупованих територіях

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