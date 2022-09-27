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Потенційний ядерний удар РФ по Україні: РНБО найближчими днями оприлюднить план дій

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Потенційний ядерний удар РФ по Україні: РНБО найближчими днями оприлюднить план дій

Українська влада розробила детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, апарат РНБО планує найближчими днями максимально оприлюднити план дій у разі ядерного удару РФ.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі Радіо Свобода.

Данілов наголосив, що Путін не зможе зупинити Україну в боротьбі за свою незалежність.

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не означає, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", - зауважив посадовець.

Як повідомляли раніше, Сергій Жирнов, який вчився разом із Путіним, розповів, що Володимир Путін цілком може застосувати ядерну зброю, оскільки він – "небезпечна людина, яка діє під впливом емоцій".

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

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Дата публікації
Перегляди
2167
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