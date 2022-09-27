"Будуть наслідки": ЄС готує санкції за причетність до псевдореферендумів в Україні

Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні.

Європейський Союз накладе санкції проти організаторів "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомив речник верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля Петер Стано, пише france24.

"Для всіх, хто братиме участь у незаконних, нелегітимних референдумах, будуть наслідки", – заявив Стано.

Високопосадовець зовнішньополітичної служби Люк Девінь додав, що ЄС "включить до пакету санкцій осіб, які явно пов'язані з недавніми псевдореферендумами".

"Нам ясно, що ті, хто причетний до цих так званих референдумів, будуть притягнуті до відповідальності, і це буде предметом додаткових обмежувальних заходів", – сказав він.

Нагадаємо, що у Німеччині звільнили керівного директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера, який був російським "спостерігачем" на фейкових референдумах.