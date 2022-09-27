Данілов розповів, про що Україна готова говорити з Росією

Секретар РНБО також порадив Росії не затягувати з цим процесом.

Україна готова обговорювати з Росією питання щодо контрибуцій і репарацій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини - тим гірші умови і більші суми", - наголосив він.

Данілов впевнений, що завдання зі звільнення України від загарбників і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі у відповідності до планів і графіків.

Нагадаємо, у Кремлі погрожують "змінити умови переговорів": натякають на анексію захоплених територій.

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