Данилов рассказал, о чем Украина готова говорить с Россией

Секретарь СНБО также посоветовал России не затягивать с этим процессом.
Украина готова обсуждать с Россией вопросы по контрибуциям и репарациям.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
"Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры — тем хуже условия и больше суммы", — подчеркнул он.
Данилов уверен, что задачи по освобождению Украины от захватчиков и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.
Напомним, в Кремле угрожают "изменить условия переговоров": намекают на аннексию захваченных территорий.
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