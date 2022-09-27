Данилов рассказал, о чем Украина готова говорить с Россией

Секретарь СНБО также посоветовал России не затягивать с этим процессом.

Украина готова обсуждать с Россией вопросы по контрибуциям и репарациям.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры — тем хуже условия и больше суммы", — подчеркнул он.

Данилов уверен, что задачи по освобождению Украины от захватчиков и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.

Напомним, в Кремле угрожают "изменить условия переговоров": намекают на аннексию захваченных территорий.

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