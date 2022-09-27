В РФ начали объявлять первые "результаты" псевдореферендумов: какие цифры рисуют пропагандисты

Российские пропагандисты начали объявлять первые "результаты" так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты заявляют, что общая явка "участников" фейковых референдумов в террористической "ЛНР" составила 92,6%.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные ЦИК республик.

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Так, по первым выдуманным цифрам большинство жителей оккупированных территории Украины хотят присоединиться к РФ. Оккупанты нарисовали следующие цифры:

• по Запорожской области за – 98,19% (данные с 18% голосов)

• по "ДНР" за – 97,91% (данные с 14% голосов)

• по "ЛНР" за – 97,82% (данные с 13% голосов)

• по Херсонской области – 96,97% (данные с 14% голосов).

Напомним, страна-террорист РФ провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности каких-либо переговоров с Владимиром Путиным после проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

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