Помер Борис Моїсеєв

Артист Борис Моїсеєв пішов з життя у віці 68 років.

Новину ро смерть артиста підтвердив його арт-директор Сергій Горох російському пропагандистському виданню. Співака не стало сьогодні, 27 вересня, о другій годині

"Так, це дійсно так… Сьогодні, о другій годині", - прокоментував арт-директор.

Фото: Борис Моїсеєв/Facebook

Нагадаємо, що 2010 року Борис Моїсеєв пережив інсульт. Через зупинку серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Проте невдовзі артистові вдалося успішно відновитися і повернутися до виступів. Згодом, 2015 року, виконавець знову пережив інсульт. Після цього його стан значно погіршився. Артист практично припинив з'являтися на публіці.

Зазначимо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, співак публічно нічого не коментував. Натомість він збирався поїхати з країни-агресорки до Латвії.

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