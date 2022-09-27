Умер Борис Моисеев

Артист Борис Моисеев ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Новость о смерти артиста подтвердил его арт-директор Сергей Горох российскому пропагандистскому изданию. Певца не стало сегодня, 27 сентября, в два часа

"Да, это действительно так… Сегодня, в два часа", — прокомментировал арт-директор.

Фото: Борис Моисеев/Facebook

Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт. Из-за остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и вернуться к выступлениям. Впоследствии, в 2015 году, исполнитель снова пережил инсульт. После этого его состояние значительно ухудшилось. Артист практически перестал появляться на публике.

Отметим, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, певец публично ничего не комментировал. Зато он собирался уехать из страны-агрессора в Латвию.

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