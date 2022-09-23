В Україні дорожчають тепличні овочі, експерти прогнозують дефіцит

Головною причиною здорожчання цієї продукції стала досить холодна погода, а також дуже дорогі енергоресурси.

Цього тижня в Україні стрімко зросли ціни на тепличні овочі.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

"Наразі криза у вирощуванні тепличних овочів вже торкнулася практично всіх країн ЄС. Здорожчання енергоносіїв, а також ускладнення логістики спричинило масову відмову європейських виробників від зимового сезону вирощення тепличних овочів. На сьогодні аналогічна ситуація склалася і в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки від початку поточного тижня відпускні ціни на огірки зросли в середньому на 25% і на цей час продаж цієї продукції здійснюється в діапазоні 45-55 грн/кг. Тепличні томати за тиждень подорожчали у середньому на 29%. Так, помідори наразі коштують по 40-50 грн/кг.

За словами представників тепличних комбінатів, таке стрімке здорожчання тепличних овочів – це вимушений захід. З приходом холодів багато виробників вже почали обігрівати свої теплиці. Водночас слід зважати на те, що українським виробникам на сьогодні дуже складно перейти на альтернативні види палива. Також є частина українських виробників, підприємства яких розташовані на окупованих територіях або були пошкоджені внаслідок активних бойових дій, вони також цього сезону не зможуть продовжувати працювати.

Як пише EastFruit, на думку ключових гравців ринку, цього сезону в Україні цілком може виникнути дефіцит як тепличних томатів, так і огірків.

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Нагадаємо, раніше Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в серпні. Зазначається, що на українських ринках і в магазинах найбільше додали в ціні яйця, цукор, сало та м'ясо. Водночас буряк, картопля та морква навпаки подешевшали.

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