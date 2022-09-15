В Україні здорожчало сало: як змінилася ціна

На українських ринках і в магазинах здорожчало сало.

У серпні середня ціна сала зросла на 6,5% – до 132 грн. У липні кілограм продукту коштував 124,58 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що від початку 2022-го року сало подорожчало на 26%. До слова, за один кілограм у січні просили майже 105 грн.

Слід зауважити, що вже у вересні закупівельні ціни на свинину знову рушили вгору. У західних та центральних регіонах ціна свинини живою масою переважно коливалася в межах 68-70 грн за кілограм. Дефіцит кондиційної свинини на сході сприяв підвищенню цін до 70-73 грн.

Як повідомлялося, в Україні за шість місяців повномасштабної війни зросла вартість борщового набору. Станом на 31 серпня 2022 року каструля червоного борщу об'ємом на 3,5-4 л в середньому стане українцям у 144 грн, що на 27% дорожче, ніж у довоєнний період станом на 23 лютого та на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року.

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