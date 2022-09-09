В Україні дорожчають тепличні томати: які нині ціни

Холодна погода спровокувала зростання цін на тепличні томати в Україні.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що підвищення цін викликано, насамперед, підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції тепличного томату.

Таким чином, сьогодні українські тепличні комбінати пропонують томат по 30-40 грн/кг, що в середньому на 41% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. За словами представників тепличних комбінатів, погіршення погодних умов на більшій частині території країни спричинило уповільнення дозрівання томату. Таким чином, пропозиція даної продукції помітно знижується, що на тлі активного попиту дає можливість виробникам щодня підвищувати відпускні ціни.

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Так, на сьогоднішній день відпускні ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 39% вищі, ніж на початку вересня 2021 року. Водночас гравці ринку не виключають подальшого зростання цін за умови збереження поточних темпів збуту даної продукції.

Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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