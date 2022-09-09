В Украине дорожают тепличные томаты: какие сейчас цены

Холодная погода спровоцировала рост цен на тепличные помидоры в Украине.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Отмечается, что повышение цен вызвано, прежде всего, повышенным спросом на фоне сокращения предложения тепличного томата.

Таким образом, сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают томат по 30-40 грн/кг, что в среднем на 41% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам представителей тепличных комбинатов, ухудшение погодных условий на большей части территории страны повлекло замедление созревания томата. Таким образом, предложение данной продукции заметно снижается, что на фоне активного спроса позволяет производителям ежедневно повышать отпускные цены.

Также читайте Почему в Украине существенно подорожали фрукты и овощи и что с ценами будет дальше: объяснение эксперта

Так, на сегодняшний день отпускные цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 39% выше, чем в начале сентября 2021 года. В то же время игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен при сохранении текущих темпов сбыта данной продукции.

Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

Читайте также: