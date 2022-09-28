В Украине стремительно дорожает морковь: какие цены

Причинами являются сокращение производства и неблагоприятная погода.
В Украине продолжается подорожание моркови.
Об этом сообщает платформа EastFruit.
Отмечается, что дождливая погода, которая сохраняется почти на всей территории Украины, не позволяет производителям продолжить сбор овощей, в том числе и моркови, что способствует дальнейшему росту цен. Эта ситуация нетипична, поскольку в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимальных значений, а цены остаются достаточно низкими.
В сложившейся ситуации украинским фермерам удается уже вторую неделю подряд повышать цены на морковь. Сегодня морковь поступает в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.
Такие высокие цены на морковь, ключевые игроки рынка связывают со значительным сокращением производства. В итоге большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение этой продукции на рынке несколько сократилось.
Таким образом, сегодня морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.
Напомним, ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в августе. Отмечается, что на украинских рынках и в магазинах больше всего прибавили в цене яйца, сахар, сало и мясо. В то же время свекла и картофель наоборот подешевели.
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