Очільник ЦРУ назвав проблеми в путінській армії

За його словами, серед проблем армії країни-агресорки Росії не лише особовий склад. "Людські ресурси - лише одна з них", наголошує Бернс.

Про це повідомляє американська телерадіомережа CBS.

"Навіть якщо він зможе мобілізувати 300 тис. солдатів, це не означає, що зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт. Багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки", - наголосив директор ЦРУ.

За його словами, "наразі дуже важко сказати", чи президент-диктатор Володимир Путін блефує про ядерну зброю. Втім, американська розвідувальна спільнота не бачить "яких-небудь практичних доказів" того, що глава Кремля думає про використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, то це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - сказав Бернс і додав, що політики також мають "прямо повідомляти про серйозні наслідки, які спричинить будь-яке застосування ядерної зброї".

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що під путінську мобілізацію потрапляє ще й інтелігенція із центральних регіонів Росії.

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