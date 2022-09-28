Глава ЦРУ назвал проблемы в путинской армии

По его словам, среди проблем армии страны-агрессора России не только личный состав. "Человеческие ресурсы – только одна из них", отмечает Бернс.

Об этом сообщает американская телерадиосеть CBS.

"Даже если он сможет мобилизовать 300 тыс. солдат, это не значит, что сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт. Многие из них не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь снаряжение, необходимой им материально-технической поддержки", – подчеркнул директор ЦРУ.

По его словам, "пока очень трудно сказать", блефует ли президент-диктатор Владимир Путин о ядерном оружии. Впрочем, американское разведывательное сообщество не видит "каких-либо практических доказательств" того, что глава Кремля думает об использовании ядерного оружия.

"Что нам нужно сделать, то это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений", — сказал Бернс и добавил, что политики также должны "прямо сообщать о серьезных последствиях, которые повлечет за собой любое применение ядерного оружия".

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что под путинскую мобилизацию попадает еще и интеллигенция из центральных регионов России.

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