Нідерланди виділять 25 млн євро для підтримки ЗСУ: що саме куплять за ці гроші

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це сьогодні, 14 листопада, заявили міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі.

"Загалом ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Гроші зокрема скерують на забезпечення українських військових пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з безпілотниками.

Військова допомога для України

У п'ятницю, 4 листопада, Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 120 мільйонів євро. З цієї суми 45 мільйонів євро виділили для танків Т-72.

Цього ж дня, 4 листопада, США також оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

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