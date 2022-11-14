"Важливо бути тут": Володимир Зеленський про візит до Херсона (відео)

Президент Володимир Зеленський поспілкувася з журналістами та розповів, чому йому так важливо було приїхати до звільненого Херсона.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого Херсона та взяв участь у церемонії підняття прапора України.

У деокупованому місті президент поспілкувався з військовими, місцевими, а також журналістами. Відео опублікував Telegram-канал Obozrevatel.

Відповідаючи на питання журналіста Дмитра Комарова, чому Володимир Зеленский не звернувся до херсонців по відеозвязку з Офіса президента, а приїхав до Херсона особисто, президент відповів:

"А як же херсонський кавун? Якщо чесно, важливо бути тут, всі ж ризикують щоденно – військові, журналісти. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували, що ми не лише про це говоримо, не лише ми обіцяємо. А ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прапор. І дуже хочеться такої емоції, енергії від людей отримати. Це також мотивує", - сказав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона.

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