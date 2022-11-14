У Туреччині натякнули, що США можуть бути причетними до теракту у Стамбулі

У Туреччині заявили, що не приймають співчуття США щодо теракту у Стамбулі.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу у заяві після вибуху на вулиці Таксім Істікляль у Стамбул сказав, що Туреччина не приймає співчуття США щодо кривавого теракту у Стамбулі.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Ми не приймаємо співчуття від посольства США. Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей", - сказав міністр Сойлу.

Повідомляючи про подробиці операції, міністр Сойлу сказав, що терористичний акт у Стамбулі був здійснений за дорученням штабу курдської організації YPG, який розташований у Сирії. Виконавиця теракту прибула до Туреччини з Сирії.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці Туреччини затримали 46 осіб. Вони, нібито, намагалися втекти до Греції.

Саму ж виконавицю організатори планували "прибрати" - викинути з вікна чи втопити, щоб вона не викрила усю мережу.

Нагадаємо, що у турецькому Стамбулі вчора, 13 листопада пролунав вибух на жвавій вулиці. Внаслідок вибуху на місці загинули четверо людей. Пізніше стало відомо, що поранення отримали 81 людина.

Офіційна влада Туреччини вважає, що жінка, яка залишила сумку з вибухівкою причетна до Робітничої партії Курдистану (РПК). Відповідальність за вибух не взяло на себе жодне угруповання.

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