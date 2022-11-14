В Турции намекнули, что США могут быть причастны к теракту в Стамбуле

В Турции заявили, что не принимают соболезнования США по поводу теракта в Стамбуле.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в заявлении после взрыва на улице Таксим Истикляль в Стамбул сказал, что Турция не принимает соболезнования США по поводу кровавого теракта в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Мы не принимаем соболезнования от посольства США. Мы знаем, как это координировалось. Мы знаем, какой сигнал нам послали. И мы пошлем очень сильный сигнал в ответ на этот", — сказал министр Сойлу.

Сообщая о подробностях операции, министр Сойлу сказал, что террористический акт в Стамбуле был совершен по поручению штаба курдской организации YPG, расположенного в Сирии. Исполнительница теракта прибыла в Турцию из Сирии.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители Турции задержали 46 человек. Они якобы пытались бежать в Грецию.

Саму же исполнительницу организаторы планировали убрать — выбросить из окна или утопить, чтобы она не разоблачила всю сеть.

Напомним, что в турецком Стамбуле вчера, 13 ноября, раздался взрыв на оживленной улице. В результате взрыва на месте погибли четыре человека. Позже стало известно, что ранения получили 81 человек.

Официальные власти Турции считают, что женщина, которая оставила сумку со взрывчаткой, причастна к Рабочей партии Курдистана (РПК). Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна группировка.

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