"Важно быть здесь": Владимир Зеленский о визите в Херсон (видео)

Президент Владимир Зеленский пообщался с журналистами и рассказал, почему ему так важно было приехать в освобожденный Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный Херсон и принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

В деоккупированном городе президент пообщался с военными, местными и журналистами. Видео опубликовал Telegram-канал Obozrevatel.

Отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Комарова, почему Владимир Зеленский не обратился к херсонцам по видеосвязи с Офиса президента, а приехал в Херсон лично, президент ответил:

"А как же херсонский арбуз? Если честно, важно быть здесь, все же рискуют ежедневно – военные, журналисты. Мне кажется, надо говорить здесь и поддерживать херсонцев, поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только мы обещаем. А мы реально возвращаемся, реально поднимаем наше знамя. И очень хочется такой эмоции, энергии от людей получить. Это тоже мотивирует", — сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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