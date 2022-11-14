Страта "вагнерівця" кувалдою: речник Путіна заявив, що це – "не їхня справа"

У Путіна відхрестилися від скандалу з жорстокою публічною стратою "вагнерівця" своїми ж "колегами".

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати відео страти кувалдою ув'язненого Євгена Нужина, опубліковане у Мережі.

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Немає жодного коментаря. Ми не знаємо, що це, наскільки це відповідає дійсності. Це не наша справа", — сказав Пєсков.

Водночас, за інформацією російського Телеграм-каналу "Generallsvr", голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикн нібито зателефонував власнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину з вимогою пояснити, чому відео страти потрапило в інформаційне поле.

"Після питань Бастрикіна Пригожин сказав: "Йди на х*й! Більше мені не дзвони", - переконують у Телеграм-каналі, хоча підтвердження такої інформації звісно що немає.

Історія зі стратою завербованого зека

Нагадаємо, що російські Telegram-канали поширили відео страти завербованаго зека Євгена Нужина, який воював у складі ПВК "Вагнера". Відомо, що раніше він був у полоні і навіть дав інтерв'ю українському журналістові, в якому висловив бажання приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Як саме Нужин потрапив назад до РФ, поки точно не відомо. Припускають, що його повернули в межах обміну. Окупанти розбили йому голову кувалдою нібито за "зраду" і виклали жорстоке відео до Мережі.

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти, цинічно додавши, мовляв "собаці - собача смерть".

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що Нужин нібито не пройшов перевірку на детекторі брехні для вступу до легіону "Свобода Росії". За його словами, зека повернули до Росії як викритого шпигуна.

Український журналіст Володимир Золкін, який записує інтерв'ю з російськими військовополоненими, додав, що Нужин не був учасником державної програми "Хочу жить", яка дає росіянам можливість добровільно здаватися у полон. За інформацією Золкіна, цей чоловік відсидів понад 20 років у в'язниці, зокрема за вбивство і спробу втечі. Тому давати йому зброю, щоб воювати проти РФ, ніхто б не наважився.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, що публікацією цього жорстокого відео окупанти намагаються залякати своїх бійців, аби вони масово не здавалися до полону.