Військовий експерт повідомив, де можливий прорив ЗСУ: відео

Генштаб Збройних сил України не розкривав плани армії, зазначив Юрій Федоров.
Прорив Збройних сил України можливий у Запорізькій області.
Про це повідомив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі "Фейгин Live".
"Ми не розкриваємо жодних планів, просто тому, що їх не знаємо", - сказав експерт.
Співрозмовник додав, що прогноз щодо прориву ЗСУ можна зробити, спираючись на логіку і розуміння того, що відбувається.
"Саме у Запоріжжі (у Запорізькій області - ред.) можливі, як я думаю, якісь проривні дії Збройних сил України... ніхто нам, значить, з Києва з Генштабу Збройних сил не подзвонив і не повідомив, що ось, ми плануємо... ми просто можемо спиратися на якусь логіку, на розуміння того, що відбувається...", - сказав він.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступати на Україну на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Також загарбники для поповнення втрат готують мобілізованих до бойових дій.
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