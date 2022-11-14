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Військовий експерт повідомив, де можливий прорив ЗСУ: відео

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Військовий експерт повідомив, де можливий прорив ЗСУ: відео

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генштаб Збройних сил України не розкривав плани армії, зазначив Юрій Федоров.

Прорив Збройних сил України можливий у Запорізькій області.

Про це повідомив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі "Фейгин Live".

"Ми не розкриваємо жодних планів, просто тому, що їх не знаємо", - сказав експерт.

Співрозмовник додав, що прогноз щодо прориву ЗСУ можна зробити, спираючись на логіку і розуміння того, що відбувається.

"Саме у Запоріжжі (у Запорізькій області - ред.) можливі, як я думаю, якісь проривні дії Збройних сил України... ніхто нам, значить, з Києва з Генштабу Збройних сил не подзвонив і не повідомив, що ось, ми плануємо... ми просто можемо спиратися на якусь логіку, на розуміння того, що відбувається...", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступати на Україну на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Також загарбники для поповнення втрат готують мобілізованих до бойових дій. 

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