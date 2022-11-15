У Чернігівській області спрацювала ППО

У вівторок, 15 листопада, у Чернігівській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"На Чернігівщині працюють сили ППО. Триває ракетна атака. Залишайтесь в укриттях чи у безпечному місці", - наголоси Чаус.

Керівник області просить не відправляти фото-відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ.

До слова, повітряну тривогу на Чернігівщині було оголошено о 14:23. Станом на 15:15 вона триває.

Нагадаємо, в Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.

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