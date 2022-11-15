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В Черниговской области сработала ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
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В Черниговской области сработала ПВО

Фото: Associated Press

Воздушная тревога была объявлена в 14:23.

Во вторник, 15 ноября, в Черниговской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

"На Черниговщине работают силы ПВО. Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", — подчеркнул Чаус.

Руководитель области просит не отправлять фото-видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск.

К слову, воздушная тревога на Черниговщине была объявлена в 14:23. По состоянию на 15.15 она продолжается.

Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
388
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