Системи ППО IRIS-T дозволять ЗСУ бити по окупантах на 200 кілометрів — Жданов

Якщо інтегрувати сучасну систему ППО IRIS-T до української системи протиповітряної оборони, це дозволить ЗСУ дуже точно вражати ворожі цілі на відстані до 200 км.

Сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T спробують інтегрувати до української системи ППО. Цим вже сьогодні займаються українська спеціалісти та самі військові.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

За його словами, система IRIS-T може бачити та супроводжувати півтори тисячі цілей на відстані 280-285 км. Тому інтеграція цих систем до української ППО принесе реальну користь для ЗСУ.

"Будуть вживатися спроби інтегрувати станцію радіолокації системи IRIS-T до системи ППО (України - ред.). Ця станція бачить у радіусі 280-285 км виявлення цілей, а вражати вона може лише з 40 км. Якщо її включити до загальної системи обміну інформацією, то ця RLS може наводити і комплекси С-300, які мають до 200 км дальність ураження повітряних цілей. Саме цим зараз і займається наша військова наука та наші військові", — каже Жданов.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.За його словами, зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS від США також "вже їдуть".

Допомога Україні у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає Росія.

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