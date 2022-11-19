Велика Британія надасть Україні новий пакет протиповітряної допомоги - Сунак

Ріші Сунак зазначив, що цього року Британія надала Україні військову допомогу на понад 2,3 млрд фунтів, і запевнив, що Сполучене Королівство надаватиме допомогу і наступного року.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після перемовин з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Укрінформ".

За словами Сунака, він пишається тим, що Велика Британія з початку війни стоїть поруч з Україною.

"Сьогодні я прибув, щоб сказати, що Велика Британія буде продовжувати надавати допомогу доти, поки Україна не здобуде миру і безпеки, яких вона потребує і заслуговує", - сказав британський прем’єр.

Ріші Сунак нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військову допомогу на понад 2,3 млрд фунтів, і запевнив, що Сполучене Королівство надаватиме військову допомогу і наступного року.

"Поки ви тиснете на російські війська на полі бою, ваші домівки, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури знищуються з повітря. Щоб допомогти вам захистити себе, ми сьогодні надаємо нову протиповітряну допомогу, зокрема 120 спеціальних зенітних гармат, а також антидронове спорядження", - заявив він.

Сунак також повідомив, що Британія розширює навчальні програми для українських військових і буде навчати військових медиків та військових інженерів.

Окрім того, Сполучене Королівство надасть спеціальне зимове обладнання для українських військових, а також гуманітарну допомогу на загальну суму 16 млн фунтів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 листопада прибув з візитом до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Важка ситуація - у 17 регіонах і Києві" - Зеленський звернувся до українців