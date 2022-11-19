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Міша Кацурін показав, як проводить час із маленькими дітьми від ексдружини

Міша Кацурін показав, як проводить час із маленькими дітьми від ексдружини

Автор
Ксенія Габріадзе Ксенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
231
Час на прочитання
2 хв
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Міша Кацурін показав, як проводить час із маленькими дітьми від ексдружини

Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Ресторатор регулярно бачиться з дітьми.

Ресторатор, ведучий та музикант Міша Кацурін показав, як проводить  час зі своїми дітьми від ексдружини, бізнесвумен Даші Кацуріної.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Кацурін запостив декілька відео зі спільного дозвілля з 6-річною донькою Олександрою та однорічним сином Іваном. Дітьми з батьком просто на природі влаштували майстер-клас з малювання.

Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

У парку зірковий батько розмістив мольберт, де Саша та навіть маленький Ваня проявляли свою творчість. Після цього родина вирушила додому до Кацуріна, де Міша займався спортом, а син йому допомагав.

Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / © instagram.com/misha_katsurin
Міша Кацурін з дітьми / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, днями Міша Кацурін поділився думками стосовно того, чому не слід зберігати шлюб, який тріщить по швах, заради дітей. На думку ресторатора, діти набагато більше страждають від сумних батьків, які постійно сваряться, ніж від розлучених батьків, які змогли побудувати з кимось своє щастя чи бути щасливішими наодинці, ніж разом.

До речі, зараз Міша Кацурін щасливий у нових стосунках зі співачкою Надею Дорофєєвою. 9 місяців тому, після семи років шлюбу, Міша розійшовся з бізнесвумен Дашею Кацуріною, від якої має двох дітей. Тоді ж стало відомо, що між Кацуріним і Дорофєєвою роман.

Цікаво, що й колишні закоханих – Даша Кацуріна та Володимир Дантес також знайшли щастя одне з одним.

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