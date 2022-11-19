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До України прибув прем'єр Британії Сунак і зустрівся з Зеленським

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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До України прибув прем'єр Британії Сунак і зустрівся з Зеленським

Фото: Офіс президента України

Зокрема, політики обговорили питання глобальної безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 19 листопада з першим своїм візитом на цій посаді. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Углава Української держави вже встиг зустрітися з очільником британського уряду та виклав відео зустрічі.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", – йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо, політичний експерт Дмитро Васильєв заявляв, що коли Сунак прибуде з візитом до України, тозапевнить Київ та західних партнерів у твердій підтримці з боку його країни.

Зазначимо, що після відступу окупантів з Херсона Сунак мав розмову із Зеленським, в якій запевнив у подальшій підтримці України, зокрема пообіцяв зброю та амуніцію для військових.

Додамо, коментуючи падіння ракети в Польщі, прем’єр Британії заявив, що "якби не напад Путіна на Україну, нічого б не сталося".

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Дата публікації
Перегляди
1721
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