Україна закликала Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит

Президент Володимир Зеленський вже провів відповідну розмову з лідерами Канади та Британії

Україна закликала своїх партнерів Велику Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит, щоб країна могла захиститись від російських ударів по об'єктах інфраструктури.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Великої Британії Ріші Сунаком та головою уряду Канади Джастіном Трюдо.

"Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору. Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку нашої держави з боку Британії та Канади у протидії російській агресії", — розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія та її президент Володимир Путін несуть всю відповідальність за падіння ракети на території Польщі, яка забрала життя двох місцевих жителів.

В свою чергу прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що розпочата Путіним "жорстока" війна в Україні призвела до дестабілізації світової економіки.