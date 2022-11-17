Украина призвала Британию и Канаду помочь создать ракетный щит

Президент Владимир Зеленский уже провел соответствующий разговор с лидерами Канады и Британии.

Украина призвала своих партнеров Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит, чтобы страна могла оградиться от российских ударов по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидером Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

"Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора. Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку нашего государства со стороны Британии и Канады в противодействии российской агрессии", — рассказал глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин несут всю ответственность за падение ракеты на территории Польши, унесшей жизни двух местных жителей.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что начавшаяся Путиным "жестокая" война в Украине привела к дестабилизации мировой экономики.