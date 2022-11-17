Арестович підтвердив, що Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українські захисники дійсно підірвали деякі мости на кордоні з Білоруссю.

Про це він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович запевнив, що загроза вторгнення окупантів з боку Білорусі не збільшилася.

"Нема великого накопичення військ. Чисельність (російського угрупування у Білорусі. – Ред.) радикально не змінюється. Воно поповнюється, але дуже повільно. Ще питання: ті війська, які там тренуються на полігонах, відправлять для нападу на Україну з півночі чи перекинуть на Донеччину. Відповіді нема. 10 тисяч (російських солдатів у Білорусі. – Ред.) – це дуже мало для вторгнення. Треба хоча б 20-25 тис.", – пояснив Арестович.

За словами радника ОП, українські захисники вживають заходів оборони заздалегідь, адже "ніхто не хоче повторювати помилки початку війни".

"На початку війни підрив мостів означав би, що Україн провокує війну. А зараз війна вже триває. І це ж наші мости, на нашій території. Якщо вони нам хочуть помститися, хай підривають мости на своїй території", – каже він.

Арестович певен, що Лукашенко до останнього буде "викручуватися", щоб не вступити у війну.

Зазначимо, що 16 листопада прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Україна підриває мости на кордоні.

"Практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку висаджені в повітря… Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку", — поскаржився представник маріонеткового режиму Лукашенка.

Чи можливий новий наступ з Білорусі

Раніше президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність нового наступу з Білорусі. На його думку, бажання воювати в білорусів немає.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Путін може готувати наступ на Рівненську АЕС з території Білорусі.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки і багато її обладнання вже передано Росії.

Те, що режим Лукашенка відправляє на допомогу диктаторові Путін військову техніку і зброю, помітила і білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн". Так, з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання.

Аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко підтвердив, що Росія вивозить, а не завозить військову техніку з Білорусі.